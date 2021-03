Rivergaro, dal 15 marzo al via la raccolta della carta porta a porta in centro storico

Novità per la raccolta differenziata della carta in centro storico a Rivergaro. A partire dal 15 marzo, incaricati di Iren si recheranno a domicilio per consegnare contenitori e materiale comunicativo e per illustrare il nuovo metodo di raccolta porta a porta della carta dedicato appunto al centro storico. Infine, dal 22 marzo, il servizio partirà in Piazza Dante Alighieri, Piazza Paolo Araldi, Vicolo Curioni, Via San Rocco, Via Roma, Via Genova, Vicolo Matteotti.

Questo cambiamento completa il servizio di raccolta della carta domiciliare nel centro abitato di Rivergaro e segue la novità, introdotta a gennaio, della raccolta in un unico contenitore degli imballaggi in plastica con il barattolame (alluminio e metalli), per allineare questa modalità di raccolta a tutta la provincia di Piacenza. Il tutto rafforzato dalla volontà di raggiungere percentuali sempre maggiori di riciclo secondo le migliori pratiche dell’economia circolare.

Il servizio di raccolta della carta verrà effettuato il giovedì e, solo per le utenze commerciali, nel periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre) sarà attivo anche il lunedì. I contenitori devono essere esposti su suolo pubblico entro le 7.00 e non prima delle 21.00 del giorno precedente.

Nella raccolta differenziata della carta potranno essere conferiti: giornali e riviste, quaderni, sacchetti di carta, fotocopie e moduli, scatole e scatoloni di cartone (gli scatoloni vanno appiattiti per diminuirne il volume), cartoni per la pizza (puliti), cartoni per bevande. A Piacenza e provincia gli imballaggi per alimenti di tipo Tetra Pak (brik per latte, succhi di frutta, pomodori e minestroni) sono riciclabili con la carta. Non andranno invece conferiti: scontrini, fazzoletti di carta, carta oleata per salumi e formaggi, carta con residui di colla o altre sostanze, carta molto sporca o unta, carta chimica dei fax, carta autocopiante, bicchieri e piatti in carta, carta plastificata.

Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare il servizio customer care 800 212607 dal lunedì al venerdì 08.00-17.00 e il sabato 08.00-13.00 oppure inviare una e-mail all’indirizzo [email protected]