Spaccio sotto gli occhi dei carabinieri di Rivergaro: quattro arresti a Piacenza

Quattro arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati compiuti mercoledì 10 marzo dai carabinieri di Rivergaro, ai danni di altrettanti uomini, di 23, 32, 20 e 24 anni, tutti con precedenti penali.

I militari dell’arma erano nei pressi della stazione ferroviaria di Piacenza quando hanno notato due pusher mentre parlavano con altri due giovani e successivamente cedere dietro compenso un involucro di cellophane. Hanno quindi fermato i due giovani, residenti a Piacenza, con in tasca 32 grammi di cocaina, mentre i due pusher, in Italia senza fissa dimora, dopo aver tentato di fuggire, sono stati fermati su un pullman di linea. Avevano in tasca 1750 euro provento dello spaccio. Sono stati portati in caserma e dopo le formalità di rito sono stati tutti arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due pusher, sono stati condotti alle Novate, mentre i due giovani di 20 e 24 anni sono stati messi ai arresti domiciliari.

