L’Albesani si aggiorna: spazi più ampi e nuovo ingresso. Progetto entro maggio

L’Albesani di Castel San Giovanni avrà spazi più ampi per gli anziani ospiti. L’ingresso tornerà ad essere dove era un tempo e cioè lungo via Bottarone e non più lungo corso Matteotti. Il centro cottura verrà spostato a Borgonovo e i suoi spazi serviranno ad ampliare gli spogliatoi per il personale. Sono questi alcuni dei dettagli del grosso progetto di ristrutturazione della casa protetta di Castel San Giovanni. Il progetto è stato rivisto in base alle nuove priorità imposte dalla pandemia. La versione definitiva del tanto atteso progetto di ristrutturazione sarà pronto entro maggio, dopodiché si partirà con la gara di appalto del primo lotto di lavori che interesserà il piano terra.

