Shooting, trucco e parrucco: gli scatti fotografici delle “Donne per le donne”

In dicembre erano partite con uno slogan: “Noi ci sosteniamo, voi sosteneteci”. A distanza di tre mesi ne hanno aggiunto un altro: “Donne per le donne”.

Sta qui il senso del progetto ideato dall’orafa Paola Cantoni (Paola C.) insieme ad Alessandra Ardenghi (Ale Handmade), Graziella Trecordi (Sant’Antonino Vintage) e Serena Groppelli (Effetre Fotostudio) a cui ora si sono aggiunte anche Novella Bessone (Nivule Ti Veste-Pesci Rossi), l’artista Giorgia Castignoli, la truccatrice Chiara Cantù, Giulia Galeazzi (Petit Rabbit) ed Elisa Zoppi (Dolce di natura).

In pratica dallo scorso sabato sono partite con dei veri e propri shooting fotografici che ritraggono loro stesse, ma anche altre piacentine con addosso abiti e gioielli da loro creati, trucco e parrucco compresi.

“Fin dall’inizio il nostro obiettivo è stato quello di sostenerci: come commercianti certo, ma anche e soprattutto come donne – spiega Cantoni – sostenerci una con l’altra, valorizzando quello che facciamo. Ma anche sostenere le nostre donne, le nostre clienti, offrendo loro l’idea di sentirsi speciali per un giorno”.

Le prime ad aderire a questo progetto, diventandone quasi delle testimonial, sono la ginecologa Valeria Cerri, la presidente di Svep Laura Bocciarelli e l’ex assessore Giovanna Palladini.