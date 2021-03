Una sedia a rotelle donata al reparto di oncologia: bella iniziativa della Misericordia

Una sedia a rotelle a favore del reparto di oncologia di Piacenza. È la donazione effettuata dalla Confraternita della Misericordia di Piacenza, in particolare verso il day hospital per i pazienti con tumore del polichirurgico cittadino. L’acquisto della carrozzina – dal valore di circa 200 euro – è stato possibile grazie alla raccolta dei tappi di plastica, coordinata dal volontario Carlo Ferrari. La Misericordia promuove infatti questa iniziativa solidale per 365 giorni all’anno: chiunque può portare i tappi nel contenitore posizionato in via Braille alla Besurica (sede dell’associazione) oppure richiederne il ritiro a domicilio in caso di grosse quantità, poi il materiale accumulato viene consegnato a un’azienda locale che lo ricicla e corrisponde denaro alla Confraternita, la quale a sua volta compra sedie a rotelle e materiale utile alle case di riposo o alle scuole.

La Misericordia ha avviato l’iniziativa nel 2011, anno in cui ha raccolto 610 chili di tappi. Il 2020 – in piena emergenza Covid – si è chiuso a 59 tonnellate, e per adesso – nei primi mesi del 2021 – i contenitori solidali sono arrivati a quota 110 quintali.