Emergenza Covid: Pantheon spostata a giugno. Già 100 gli espositori confermati

L’emergenza sanitaria in corso mette uno stop “temporaneo” alla 39a edizione di Pantheon, storica fiera a carattere nazionale di numismatica, filatelia e collezionismo.

Piacenza Expo ha infatti deciso di posticipare la manifestazione che, nel Piacentino, ha sempre riscosso grande successo. “L’edizione 2021, già calendarizzata per motivi precauzionali al 23 e 24 aprile, è stata quindi riprogrammata dal 4 al 5 giugno con un riposizionamento dettato dalla volontà di rimanere nel primo semestre a seguito delle numerose adesioni già pervenute (un centinaio gli espositori che hanno già confermato la loro partecipazione) – si legge in una nota – che testimoniano ancora una volta l’importanza e la necessità di poter organizzare eventi fieristici in presenza”.

Tutto si svolgerà in sicurezza assicurano gli organizzatori: “Pantheon, che anche quest’anno ospiterà una serie di eventi collaterali, sarà allestita con un nuovo layout che assicurerà spazi corretti per il mantenimento del distanziamento interpersonale, grazie ai protocolli di sicurezza adottati da Piacenza Expo nel pieno rispetto delle linee guida regionali e ministeriali in tema di eventi fieristici ed espositivi”.

Anche quest’anno sarà presente a Pantheon lo stand di Poste Italiane, che proporrà l’annullo dedicato a questa 39a edizione, e quello del Circolo Filatelico e Numismatico di Piacenza che, per l’occasione, ha predisposto una speciale cartolina dedicata ai monumenti piacentini. Anche Piacenza Expo proporrà in occasione di Pantheon una speciale cartolina in tiratura limitata, realizzata in collaborazione con la Galleria d’Arte Moderna Rici Oddi, per celebrare l’”Anno Internazionale della Frutta e della Verdura”.

Tra gli eventi collaterali in programma per questa 39a edizione di Pantheon: una speciale retrospettiva dedicata a Pinocchio, ma anche la mostra-mercato del giocattolo vintage, in programma sabato 5 e domenica 6 giugno. Giocattoli da collezione, modernariato e antiquariato ludico, fumettistica degli scorsi decenni sono soltanto alcune delle tante curiosità e rarità che saranno esposte in questo particolare mercatino, che sarà allestito nella galleria del quartiere fieristico.