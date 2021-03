Guidavano sotto l’effetto dell’alcol: due denunce e il ritiro della patente

Due denunce per guida in stato di ebbrezza. La prima è scaturita da un incidente stradale. Il fatto si è consumato sabato 13 marzo, poco dopo le 15. Un uomo di 53 anni, residente a Ferriere, alla guida di un’autovettura, è rimasto coinvolto in uno scontro avvenuto in località Bosconure di Ferriere. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Farini insieme a personale sanitario. L’automobilista ha rifiutato di sottoporsi al test con etilometro ed è stato trasportato all’ospedale di Piacenza, per le cure e per essere sottoposto ad accertamenti clinici da cui è emerso che guidava con un un tasso alcolico pari a 2,73 grammi per litro. Gli è stata subito ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Sempre sabato, poco dopo le 15, questa volta a Caorso, sulla strada che porta a Roncarolo, un uomo di 43 anni, residente a Caorso, con precedenti penali, era alla guida dell’auto quando ha urtato lo specchietto di un’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fiorenzuola. Sottoposto ad etilo-test l’uomo ha superato il limite consentito con un tasso di alcol di 2,16 grammi per litro. Gli è stata ritirata la patente e la vettura è stata posta sotto sequestro amministrativo. E’ scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica.