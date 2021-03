Presidio Si-Cobas, Barbieri: “Nessuna competenza del sindaco all’autorizzazione”

“A seguito delle numerose rimostranze giunte sia a me personalmente che ai recapiti del Comune di Piacenza da parte di cittadini, in merito alla manifestazione tenutasi sabato pomeriggio in città con l’organizzazione del sindacato Si-Cobas, ritengo doveroso evidenziare che nessuna competenza nella concessione dell’autorizzazione al suo svolgimento compete al sindaco”.

Così Patrizia Barbieri interviene sulla vicenda della manifestazione pubblica che si è svolta sabato pomeriggio in via IV Novembre, che oggi ha visto anche un assembramento spontaneo di persone di fronte al tribunale dove erano in programma gli interrogatori di garanzia delle persone fermate. “Stiamo ricevendo in questi giorni e queste ore parecchie richieste di chiarimenti su questo tema, anche a fronte del fatto che sia autorizzata una manifestazione in giorni di forti limitazioni dettate dalle norme anti-contagio, per questo voglio ricordare che tali manifestazioni vengono autorizzate da altre autorità dello Stato e che non è prevista alcuna competenza del sindaco al riguardo”.