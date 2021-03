Sì Cobas, presidio davanti al tribunale per gli interrogatori di garanzia

Dopo la manifestazione di sabato 13 marzo a Piacenza, i lavoratori appartenenti al sindacato Sì Cobas si sono dati appuntamento questa mattina, lunedì 15 marzo, davanti al tribunale di Piacenza dove è in corso l’interrogatorio di garanzia dei due sindacalisti finiti agli arresti domiciliari in seguito agli scontri avvenuti la sera del 1 febbraio davanti al magazzino Fedex-Tnt di Piacenza.

Oltre 150 i manifestanti presenti questa mattina in vicolo del Consiglio presidiato dalle forze dell’ordine. A Piacenza anche il leader nazionale Aldo Milani. I due sindacalisti colpiti da misura cautelare, Carlo Pallavicini e Mohamed Arafat, sono difesi dagli avvocati dei Sì Cobas Eugenio Losco e Mauro Straini. L’interrogatorio è condotto dal gip Luca Milani in presenza del procuratore capo Grazia Pradella. Pallavicini è entrato in tribunale con il pugno alzato.