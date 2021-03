Bonaccini: “Su AstraZeneca attendiamo l’Aifa. Chiarezza il prima possibile”

“Come per tutto il Paese, su AstraZeneca ci atteniamo alle indicazioni di Aifa, sospendendo per il momento l’utilizzo del vaccino in via precauzionale e temporanea, auspicando che si faccia chiarezza il prima possibile: i cittadini hanno bisogno di chiarezza e certezze, la campagna vaccinale non può permettersi ulteriori ritardi e, allo stesso tempo, va ovviamente garantita la massima sicurezza”: lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in visita all’Hub di San Pietro in Casale nel Bolognese.

Intanto- prosegue- essere qui oggi è un altro segnale concreto di speranza, perché l’Hub di San Pietro in Casale è la dimostrazione di come stia funzionando la collaborazione sul territorio, e di come si stia facendo squadra per accelerare, anche attraverso la creazione di punti vaccinali presenti in modo diffuso in tutta la regione”.

VISITA ALL’HUB DI SAN PIETRO IN CASALE – IL COMUNICATO DELLA REGIONE