Vaccinazioni in azienda, Confindustria prepara la mappa dei siti disponibili

Confindustria Piacenza sta redigendo la mappa delle industrie piacentine disponibili ad effettuare la somministrazione del vaccino quando si entrerà nel meccanismo delle vaccinazioni di massa.

Entro venerdì 19 marzo dovrebbe essere pronto l’elenco frutto del dialogo sul piano nazionale con il commissario Figliuolo, accordi che entrano nel dettaglio degli spazi che le aziende operanti sul territorio possono mettere al servizio del Paese. Da qui è nato il sondaggio anche piacentino per capire la disponibilità nel fare questa operazione, già molte le adesioni. Fra le informazioni necessarie ci sono le caratteristiche dei locali proposti per la vaccinazione, che dimensioni hanno, per quanto tempo sono disponibili, se c’è personale sanitario che presidia in modo continuativo.

