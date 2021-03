Divieto di dimora dopo gli scontri, chiesta la revoca. Presidio dei Sì Cobas

Sono proseguiti questa mattina, 16 marzo, in tribunale a Piacenza gli interrogatori di garanzia delle persone colpite da misure cautelari in seguito agli scontri avvenuti davanti al magazzino Fedex Tnt di Piacenza il 1 febbraio scorso.

Ieri, 15 marzo, sono stati interrogati i due sindacalisti finiti agli arresti domiciliari. Per oggi era in programma l’interrogatorio dei cinque lavoratori colpiti dal divieto di dimora. Davanti al tribunale anche questa mattina si sono presentate diverse decine di manifestanti dei Sì Cobas con le bandiere, ieri erano circa 150 e sabato scorso a Piacenza erano arrivate oltre mille persone per il presidio di protesta.

Gli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini hanno chiesto la revoca della misura cautelare del divieto di dimora per i cinque lavoratori del polo logistico che al momento alloggiano in una struttura fuori dai confini provinciali.