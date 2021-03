Emergenza sanitaria, a Bobbio parchi giochi chiusi fino al 5 aprile

In seguito all’emergenza sanitaria, il Comune di Bobbio ha deciso di chiudere al pubblico il Parco Caduti della Resistenza in Piazza San Francesco, il Parco del Castello e gli altri parchi giochi del territorio comunale. L’ordinanza è valida fino al 05 aprile 2021. In precedenza aveva adottato lo stesso provvedimento anche il Comune di Podenzano per evitare assembramenti.

ORDINANZA CHIUSURA PARCHI GIOCHI