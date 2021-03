Dà in escandescenze in casa e all’arrivo dei carabinieri li minaccia: 38enne denunciata

Prima ha dato in escandescenze nel proprio appartamento urlando e lanciando piatti: poi, all’arrivo dei carabinieri (allertati dai condomini) li ha minacciati, strappando la mascherina a due militari.

Protagonista del movimentato episodio, avvenuto nella tarda serata di lunedì scorso, un’impiegata piacentina di 38 anni. La donna, con precedenti di polizia, è stata denunciata per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Come è stato riscontrato in ospedale, dove la 38enne è stata condotta al termine dell’intervento, il suo stato di agitazione era dovuto ad un eccessivo abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

I militari operanti, appartenenti a una pattuglia del Radiomobile della compagnia di Piacenza, dopo essere giunti sul posto hanno intravisto dalla finestra (l’appartamento della donna è infatti al piano terra) i cocci di alcuni piatti rotti e la stanza tutta a soqquadro. Dopo aver insistentemente bussato alla porta, la 38enne li ha accolti con frasi ingiuriose e minacciose.

Nonostante i tentativi di portarla alla calma, anche con l’aiuto dell’amico che era in sua compagnia, la donna ha continuato ad inveire. Con l’ausilio degli agenti della polizia di Stato e degli operatori sanitari, chiamati a supporto, la 38enne è stata portata in ospedale per le cure del caso.