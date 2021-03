Domani la prima Giornata nazionale delle vittime da Covid: “Per non dimenticare”

Domani, 18 marzo, si celebrerà la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Una ricorrenza istituita ufficialmente oggi in senato per “conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute”. L’idea – approvata con voto all’unanimità – era stata lanciata nei mesi scorsi dal piacentino Cristian Camisa, vicepresidente nazionale dell’associazione di categoria Confapi: “Nonostante siamo ancora nel pieno della pandemia, penso sia sacrosanto non dimenticare quei periodi in cui la città di Piacenza, al pari di Bergamo, Brescia e il Basso Lodigiano, attraversò giornate che rimarranno per sempre nella nostra memoria”.

La ricorrenza è stata fissata al 18 marzo, data in cui – esattamente un anno fa – i mezzi militari erano stati impiegati per il trasporto delle salme delle vittime a Bergamo. Domani il presidente del Consiglio Mario Draghi si recherà proprio nella città lombarda.

Domani, giovedì 18 marzo, la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia. Il presidente Bonaccini e l’assessore Donini: “A nome dell’intera comunità regionale,ci stringiamo nel ricordo a chi ha perso i propri cari”

IL CORDOGLIO DELLA REGIONE – Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’assessore alle politiche per la salute Raffaele Donini esprimono il proprio cordoglio per chi ha perso la vita a causa dell’epidemia e ribadiscono l’impegno della Regione a contrastarne la diffusione con ogni mezzo. “Il numero delle persone che non ci sono più è impressionante. Il nostro pensiero va a tutti loro: 11.236 uomini e donne, a oggi, in Emilia-Romagna, 103.001 fino a ieri in Italia. Dietro a ciascuna di queste persone che non è più con noi c’è una famiglia che ha sofferto e che soffre tuttora. Ci sono amici, colleghi, affetti. Ogni singola perdita rappresenta una ferita per la nostra comunità. Un colpo durissimo inferto da un’epidemia che all’inizio travolse la nostra regione in pieno, e poi ancora nei mesi a seguire, vicini come eravamo all’epicentro. Medici, infermieri, operatori sanitari e sociosanitari, tecnici e volontari hanno combattuto e continuano a combattere duramente tutti i giorni, da più di un anno. Così come fondamentali sono stati, e lo sono tuttora, tutti i lavoratori e le lavoratrici dei servizi essenziali.