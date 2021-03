Croce Rossa Piacenza, abilitati 250 nuovi volontari con 11 corsi online e pratici

Sono 250 i nuovi volontari abilitati dalla Croce rossa di Piacenza, al termine degli 11 corsi base (8 per i nuovi volontari e 3 dedicati ai volontari temporanei che hanno fornito assistenza durante il periodo COVID-19) .

I corsi, svolti in modalità online per le parti teoriche ed in presenza per le prove pratiche, hanno coinvolto non solo la sede di Viale Malta ma anche le varie sedi periferiche. Gli obiettivi del corso base, oltre a quello di formare un volontario consapevole delle proprie attività, sono quelle di far conoscere la storia di Croce rossa e Mezzaluna rossa; diffondere i principi fondamentali; insegnare le manovre salvavita; assolvere agli adempimenti richiesti dalla legge in materia di salute e sicurezza.

In seguito alla conclusione dei Corsi Base verranno attivati i corsi Tssa (corso per l’attività di Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza) per formare i volontari alla mansione di soccorritori, permettendo di svolgere anche attività su ambulanza, ma non solo.

Ogni volontario è libero di scegliere il settore che più gli si addice come le attività volte al Sociale, i Soccorsi Speciali, la Protezione Civile, le Telecomunicazioni, le attività rivolte alla Gioventù, la disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario, entrare a far parte del Corpo delle Infermiere Volontarie (Crocerossine) o del Corpo Militare e tutto ciò che il Comitato offre.

“Un momento importante di soddisfazione per tutto il Comitato CRI di Piacenza. Dopo un anno di sosta forzata causato dalla pandemia – commenta il presidente Alessandro Guidotti – sono ripartiti finalmente i nuovi corsi di accesso e proprio negli ultimi due mesi sono entrati a pieno titolo nella Croce rossa Italiana tantissimi nuovi volontari e nuove volontarie”.