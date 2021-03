Incendio nella prima mattinata di venerdì 19 marzo all’Istituto Raineri Marcora di strada Agazzana, a Piacenza. Ad andare a fuoco è stato l’archivio scolastico. Ancora ignote le cause del rogo sulle quali indagano i carabinieri di Piacenza per capire se si tratti di un incendio doloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà