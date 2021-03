WhatsApp, Facebook, Instagram: ferme in tutto il mondo le app di Zuckerberg

Un blocco generale delle applicazioni dell’ecosistema di Mark Zuckerberg, WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger, è stato registrato dalle 18 di oggi in tutto il mondo.

I programmi di messaggistica e i social sono andati in tilt, per cause che non sono ancora state chiarite. Numerose le segnalazioni arrivate al sito downdetector.com che mostra i disservizi in tempo reale e dal tardo pomeriggio ha iniziato a segnalare i problemi di tante piattaforme web.