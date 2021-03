Abuso di alcol e sostanze, in Pronto soccorso tornano gli operatori di corridoio

Al Pronto soccorso di Piacenza tornano gli operatori di corridoio. “Ogni mercoledì, dalle 17.30 alle 21.30, – scrive l’Ausl sulla pagina Facebook – gli operatori sono a disposizione come figure esperte sulle sostanze per persone che faranno accesso in quella fascia oraria o che – su indicazione del personale medico – sono state invitate a ripresentarsi per confrontarsi su intossicazioni da alcol o sull’abuso di altre sostanze. Il progetto era stato sospeso in precedenza per l’emergenza Covid.

L’Ausl attraverso la pagina Facebook ha augurato buon lavoro agli operatori di corridoio della Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII Onlus e a tutta l’equipe del Pronto soccorso.