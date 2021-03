Furti con i figli e il fratello nei parcheggi dei supermercati, 29enne denunciata

C’è anche una 29enne residente a Piacenza tra le persone denunciate in concorso per furti avvenuti nei giorni scorsi nei parcheggi dei supermercati nella Bassa reggiana e mantovana. La donna era a bordo dell’auto fermata dai carabinieri in provincia di Reggio Emilia e condotta dal fratello di 20 anni, arrestato per furto aggravato e continuato, indebito utilizzo di carta bancomat, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e guida senza patente. A bordo c’erano anche i quattro figli della 29enne e, in base a quanto ricostruito dai carabinieri, in un caso era stato proprio uno dei minori a distrarre una delle vittime dei furti che si stava recando al parcheggio per recuperare l’auto. La 29enne domiciliata a Piacenza aveva con se un bancomat rubata a Fabbrico in provincia di Reggio Emilia. Il fratello aveva mille euro prelevati con un altro bancomat rubato. I militari hanno denunciato in concorso anche la fidanzata 20enne del giovane arrestato. Nei giorni scorsi il 20enne era riuscito a fuggire dai carabinieri scagliando contro la loro auto alcune bottiglie di vetro.

