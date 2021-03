Croce Rossa, un corso sull’utilizzo del defibrillatore anche per i non soccorritori

La Croce Rossa – Comitato di Piacenza apre le porte dei suoi corsi anche ai cittadini non soccorritori. Per la prima volta nella provincia di Piacenza organizza infatti un corso che insegnerà ai “laici”, cioè i semplici cittadini, le manovre in caso di arresto cardiaco e abiliterà all’uso del defibrillatore.

Si terrà a Podenzano dove la Croce Rossa locale, attraverso il suo coordinatore Gianmario Sala, ha dato seguito alla richiesta della Polisportiva Podenzano 1945 di poter effettuare la formazione sull’utilizzo della macchina salvavita e delle relative manovre in attesa dei soccorsi avendo sui propri campi numerosi giocatori.

I partecipanti otterranno il patentino Bls-D (Basic Life Support – Defibrillation), sigla delle manovre da compiere per intervenire in caso di arresto cardiaco. La formazione sarà tenuta da quattro istruttori Cri del Comitato di Piacenza. Nel rispetto delle norme anti-Covid, il numero dei partecipanti è limitato e già raggiunto.

I DETTAGLI SU LIBERTÀ NELL’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI