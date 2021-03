Spunta un’altra foto di Stefano successiva alla scomparsa. L’appello della mamma

Stefano è vivo, la mamma Natascia ne ha la certezza dopo averlo riconosciuto in un fotogramma estrapolato dalla polizia il 9 febbraio alla stazione di servizio Piacenza Petroli.

Erano passate poco più di 24 ore dalla sua scomparsa. “In quel fotogramma Stefano è stato riconosciuto da me e dalla sorella ma anche dagli amici, quindi al 99 per cento il giorno successivo alla scomparsa Stefano era vivo” spiega mamma Natascia “e questo dimostra che l’ipotesi di suicidio non regge”.

Il fotogramma era stato estrapolato dalla polizia durante le indagini presso la stazione di Servizio Piacenza Petroli sulla provinciale Valnure. Stefano si avvicina con la mascherina abbassata alla tabaccheria, la alza ed entra per compare una macchinetta per arrotolare le sigarette, subito dopo esce e viene ripreso nuovamente. Dice ancora la signora Barilli: “A me il video è stato mostrato venerdì 12 febbraio, quindi qualche giorno dopo la scomparsa. La cosa interessante è che dal video della ripresa Stefano si mette la mascherina per entrare nel locale, se fa l’azione di mettere la mascherina significa che lui era sceso da una macchina”. Mamma Natascia lancia quindi un appello: “Se qualcuno ha dato un passaggio a Stefano o a due ragazzi (perché dalle immagini sembra non essere solo) o se ha visto qualche cosa di particolare, lo dica”.