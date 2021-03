Niviano, 58enne cade in bici. Trasportato all’ospedale di Parma in elisoccorso

Un 58enne era in sella alla sua bici quando, per cause da chiarire, è caduto nei pressi del semaforo di Niviano.

L’incidente si è verificato alle 13.30 di lunedì 22 marzo. Sul posto sono arrivati i soccorritori inviati dal 118 e l’elisoccorso che ha condotto l’uomo ferito all’ospedale di Parma. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico è stato regolato dalla polizia locale.

