Latitante alloggia in albergo a Piacenza, scatta l’allerta e viene arrestato

Accusato di rapina ed estorsione ai danni di un automobilista, un albanese di 32 anni (su cui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati commessi qualche giorno prima a Como) è stato rintracciato dagli agenti della squadra volante della polizia di Piacenza e tratto in arresto.

Lo straniero, regolare sul nostro territorio e residente in provincia di Cuneo, si è recato in un albergo della nostra città registrandosi alla reception: subito, è scattato l’allarme “alert alloggiati”, il software che consente alle Questure di ricevere un allarme ogni volta che un ricercato, segnalato in banca dati di polizia, effettua una registrazione in una struttura alberghiera. Gli agenti si sono quindi recato sul posto e lo hanno arrestato.