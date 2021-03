Bobbio, anche Ponte Gobbo tra le location dello spot dell’acqua “Levissima”

Due ragazzi corrono su un lungo ponte di pietra ondulato e alla fine si fermano per bere una bottiglietta d’acqua. Ma non serve essere di Bobbio per riconoscere, dopo pochi fotogrammi, l’inconfondibile profilo del Ponte Gobbo sul Trebbia. Ancora una volta la nostra provincia, come già accaduto più volte con la Pietra Parcellara o il borgo di Castell’Arquato, è diventata location di spot televisivi: in questi giorni è in rotazione in tv la nuova pubblicità dell’acqua Levissima, ambientata anche a Bobbio.

Lo spot “Rigenerati con la forza della purezza” inizia proprio con l’immagine del ponte dall’alto, ripreso da un drone, sul quale due ragazzi fanno jogging. Dietro al borgo, l’immagine dei monti che affacciano sulla valle del Carlone pieni di neve. Poi, un sorso d’acqua per uno dei due sportivi che lo riporta, in sovrimpressione, alla freschezza delle sorgenti di montagna tra le vette innevate. Lo spot si può rivedere sul canale YouTube di Levissima, dove è presente anche un secondo video con immagini del backstage dello spot nei pressi della Co’ del Ponte. Per girare lo spot, è stato utilizzato un protocollo per il rispetto dell’ambiente: dal contenimento dei consumi energetici all’uso di prodotti sostenibili o mezzi di trasporto a basso inquinamento.