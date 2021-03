Elezioni Consorzio di Bonifica, Barbieri: “Chiedo il rinvio dopo l’estate”

Il sindaco e presidente della Provincia di Piacenza Patrizia Barbieri torna a prendere posizione sulla questione delle elezioni del rinnovo delle cariche del Consorzio di Bonifica. Lo fa attraverso una lettera inviata a Paolo Calandri, Presidente pro-tempore del Consorzio di Bonifica, e in copia al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nella quale, “considerata l’emergenza sanitaria ancora in essere”, esprime, in qualità di primo cittadino “tenuto a tutelare la salute dei propri concittadini”, la sua “forte preoccupazione per la consultazione elettorale”, programmata in presenza nei giorni 18 e 19 aprile e chiede per questo di “valutare il rinvio delle elezioni”.

“Sicuramente – scrive Patrizia Barbieri – se il Consorzio fosse in grado di garantire il voto telematico, nessun problema si porrebbe rispetto alla tempistica individuata, ma, da quanto si è potuto apprendere, ad oggi tale forma di esercizio di voto non è realizzabile. Conseguentemente, considerato il numero dei possibili interessati ad esercitare il proprio diritto di voto, la modalità con cui si intende gestire l’elezione genera non poche perplessità in chi scrive in quanto tenuta a tutelare la salute dei propri concittadini”.

Il sindaco aggiunge: “E’ poi difficile comprendere come si possano prevedere delle consultazioni elettorali in questo periodo considerato che lo stesso Governo ha, recentemente, stabilito il rinvio delle elezioni amministrative 2021 dopo il periodo estivo proprio per consentire il corretto svolgimento della campagna elettorale e lo svolgimento delle elezioni in un contesto sanitario che, ci auguriamo, sarà migliorato”.

Il primo cittadino chiede dunque il rinvio delle elezioni: “Posto quanto sopra – conclude Patrizia Barbieri rivolgendosi a Calandri – al fine di assicurare la massima tutela della salute pubblica e garantire a tutti il diritto alla partecipazione, chiedo di valutare il rinvio delle elezioni del Consorzio di Bonifica nello stesso periodo in cui si terranno le elezioni amministrative”.