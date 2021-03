L’asilo nido arriva direttamente a domicilio. Tante sorprese per i piccoli

Anche a Sarmato l’asilo nido arriva direttamente “a domicilio”, esattamente come le borse di cibo ordinate durante il lockdown. Come già messo in atto in altri comuni, la cooperativa Unicoop ha scelto questa modalità di “delivery” per permettere alle maestre di stare vicine ai loro piccoli bambini in questi periodi di zone rosse e di chiusura delle scuole: grazie ad un kit settimanale confezionato per l’occasione, i più piccoli potranno continuare da casa le attività che normalmente avrebbero affrontato con le educatrici.

I primi kit sono stati consegnati nei giorni scorsi dalle maestre del nido “La Stella Marina” che si sono recate personalmente a domicilio dei più piccoli con tante borsine misteriose. Dentro, ecco infilato un libro illustrato da leggere assieme ai genitori ma anche diversi materiali da utilizzare per piccoli lavoretti manuali (come pasta o tappi di plastica) fino alla ricetta per realizzare a casa la pasta di sale modellabile.

Il progetto di continuità educativa prevede anche la trasmissione di video con letture e tutorial, oltre a colloqui con le famiglie per non lasciare in difficoltà i genitori ma anche momenti “live” con i bambini, nel quale possano connettersi in videoconferenza con le educatrici e riacquistare così un’idea di normalità ormai cancellata dalla pandemia.