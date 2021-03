Mano incastrata in una macchina, grave un operaio a Rivergaro

Infortunio sul lavoro in una azienda di Rivergaro, nel pomeriggio di mercoledì 24 marzo. Un operaio 56enne, mentre lavorava ad una macchina per la produzione di dolciumi, è rimasto incastrato con una mano. E’ stato liberato dai colleghi prima dell’arrivo dei soccorsi e trasportato presso ospedale di Piacenza. Non corre pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rivergaro, i vigili del fuoco, il personale del 118 e la medicina del lavoro. Intervenuta anche l’eliambulanza, ma non è stato necessario il trasporto in volo.