Cade sulla pista da Downhill: soccorso un ciclista sul Monte Pillerone

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio del 25 marzo lungo la pista da Downhill del Monte Pillerone, nel comune di Travo. Un ciclista, per cause da accertare, è caduto a terra. Le condizioni non sono gravi. Il soccorso alpino è intervenuto insieme ai vigili del fuoco e all’ambulanza dell’assistenza pubblica. L’uomo di sessantadue anni e residente in provincia di Piacenza, è caduto mentre percorreva l’itinerario in sella alla propria mountain bike, riportando una forte contusione alla caviglia ed alcune escoriazioni. Subito soccorso da altri ciclisti, sono stati attivati i soccorsi: il ciclista è stato trasportato in barella fino alla strada e affidato ai sanitari dell’ambulanza intervenuta.

