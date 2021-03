“Visite private in struttura pubblica e soldi in nero”: chiesti sette rinvii a giudizio

Tre medici, un organizzatore di corsi professionali e quattro pazienti sono finiti nei guai per una serie di presunti reati. Secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero state effettuate visite private all’interno di una struttura pubblica, sarebbero stati chiesti a pazienti pagamenti in nero, sarebbero stati firmati certificati medici per malattie inesistenti. Per questi fatti la magistratura ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone: due medici dell’ospedale di Fiorenzuola, un medico dell’ospedale di Piacenza, un organizzatore di corsi professionali e quattro pazienti. Su questa richiesta di rinvio a giudizio si dovrà pronunciare il prossimo mese il giudice per le indagini preliminari.

