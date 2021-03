Monoclonali usati dalla prossima settimana, studio sperimentale su sei pazienti

La terapia monoclonale prenderà avvio a Piacenza già dalla metà della prossima settimana, su pazienti selezionati. Dopo l’annuncio della regione, anche l’Ausl attende le dosi destinate al territorio, in proporzione all’incidenza dei nuovi casi di Covid diagnosticati nel periodo che va dall’8 al 14 marzo 2021.

Il paziente a cui è destinata la cura deve presentare un quadro clinico lieve moderato, con un rischio molto elevato di evolvere verso una forma grave. A Piacenza è però in corso, già da qualche giorno, uno studio sulla sperimentazione di una coppia di anticorpi monoclonali che ha interessato sei pazienti. Mauro Codeluppi, primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Piacenza spiega: “Siamo partiti con una sperimentazione di monoclonali su pazienti con malattia precoce e stiamo proseguendo su questa strada”. I farmaci sono efficaci nel ridurre il rischio di progressione della malattia: “La terapia funziona se somministrata entro pochi giorni dalla manifestazione dei sintomi, per incidere sulla fase della proliferazione del virus – spiega Codeluppi – i monoclonali sono meno efficaci invece sulle varianti, soprattutto quelle più resistenti, come la brasiliana o sudafricana”. Dalle analisi effettuate dai laboratori dedicati è emersa la presenza della variante inglese anche a Piacenza, come nel resto d’Italia.