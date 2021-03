Le imprese piacentine sono pronte a dare una mano per accelerare al massimo la campagna vaccinale. Confindustria ne ha raccolte finora ottantasei, tutte disposte a mettere a disposizione spazi, medici e l’organizzazione aziendale per vaccinare i propri dipendenti, e forse i familiari. Confapi aveva a sua volta raccolto, come riferito, una forte adesione.

Ecco i nomi delle prime trentasei di Confindustria che hanno aderito:Agorà, Asia, Agridaf, Assabloy, Brina & Partners, Cantina Valtidone, Cella Gaetano, Cementirossi, Coface, Confindustria Piacenza, CVS Ferrari, Daf Al, Deenova, Doppel, Editoriale Libertà, Fonder Shell, FPS, Icepi, Jobs, Mete, Mylius, Petrolvalves, Rolleri, Rtn Retenav, Salumificio San Carlo, San Giacomo, Santa Teresa, Sivam, Sogin, Soluzione Salute, Steriltom, Tecnogen, Teco, Tgr, Twinpack, Valcolatte.

