Campagna endometriosi, anche a Sarmato il monumento si tinge di giallo

Anche il Comune di Sarmato partecipa alla campagna di sensibilizzazione sull’endometriosi. Ieri sera, sabato 27 marzo, ha colorato di giallo il monumento ai caduti di fronte alle scuole medie, in piazza Roma. Un’iniziativa che ha fatto registrare molte adesioni, in particolare nel comune di Piacenza dove palazzo Farnese si è tinto di giallo per una campagna di sensibilizzazione promossa dal team della Worldwide Endomarch.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà