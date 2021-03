Toelettature per animali presi d’assalto alla riapertura. “Ma avvisati in ritardo”

Sono stati avvisati giovedì sera (25 marzo) per alzare la saracinesca poche ore dopo, venerdì mattina. E ora molti hanno già prenotazioni per due settimane. La riapertura dei negozi di toelettatura per animali è stata accolta con gran felicità dai proprietari di cani e gatti e anche, chiaramente, dagli stessi gestori. Ma qualche sassolino nella scarpa resta comunque, soprattutto per l’annuncio delle riaperture arrivato quasi fuori tempo massimo.

“Ci hanno avvisato alle otto di sera per il venerdì mattina: non ce l’abbiamo fatta a riaprire, lo faremo lunedì – spiega Silvia Pautasso, da dieci anni alla guida del negozio Pelomagia – avevamo degli appuntamenti arretrati”.

Questo avviso di riapertura all’ultimo minuto qualche problema lo ha creato come conferma anche Paolo Maiuri, titolare del negozio Piccoli Momenti Piacenza: “Ho telefonato in prefettura per avere una conferma di poter riaprire, ma non mi hanno saputo dire nulla – spiega – alla fine mi ha avvertito una mia cliente girandomi la notizia e così mi sono sentito autorizzato ad aprire”.

“Ho già appuntamenti per le prossime due settimane – fa notare Elisenda Groppi di Wash Dog Piacenza che è riuscita ad aprire venerdì – non appena abbiamo saputo di poter ricominciare hanno iniziato ad arrivare le telefonate”.