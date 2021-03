Un benefattore dona alla basilica di S. Savino una statua di gran valore

Sotto il porticato della basilica di San Savino da qualche giorno c’è una statua che ritrae Giuseppe di Arimatea mentre regge il corpo esanime di Cristo. A donarla è stato infatti un piacentino, che desidera rimanere anonimo, in ricordo dei suoi genitori che abitavano nel quartiere Roma. Così contatta il parroco, don Alphonse Lukoki e gli spiega la sua intenzione.

“Si è creato un rapporto bello con questo piacentino dopo il funerale della mamma – spiega il parroco – lui e la sua famiglia hanno deciso di regalare questa statua alla parrocchia come ricordo dei suoi genitori: per me è un gesto di grande valore”.

Oggi Giuseppe di Arimatea con il “suo” Gesù sta all’ingresso della chiesa: non è detto che quello sia il posto definitivo, magari la statua verrà spostata all’interno, ma in San Savino resterà come simbolo di vera generosità.