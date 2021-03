A Piacenza termina l’emergenza Pm10. Le nuove limitazioni alla circolazione

A seguito dell’odierno bollettino Arpae, termina anche a Piacenza l’emergenza da Pm10, come nei comuni aderenti al piano regionale integrato per l’aria delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara.

Da domani, martedì 30, a mercoledì 31 marzo compresi, le misure programmate prevedono il divieto di circolazione alle auto e ai mezzi commerciali delle seguenti categorie, tra le 8.30 e le 18.30: benzina sino alla tipologia Euro 2 inclusa, benzina/gpl o benzina/metano pre Euro e Euro 1, diesel sino alla categoria Euro 3 compresa, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro e Euro 1. Ai divieti di circolazione si aggiungono, sempre da martedì 30 a mercoledì 31, le misure riguardanti lo stop a camini aperti e a impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico di classe fino a 2 stelle comprese, in tutti i comuni sotto i 300 metri di altitudine e nel caso in cui sia presente un sistema alternativo di riscaldamento domestico.