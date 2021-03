Boom di prenotazioni alle toelettature. Orario non-stop per soddisfare le richieste

La riapertura dei negozi di toelettatura par animali, a partire da venerdì scorso con una ordinanza regionale, e annunciata solo la sera prima, ha colto di sorpresa i negozi che si prendono cura di cani e gatti ma non i clienti, che si sono subito accaparrati tutti gli appuntamenti disponibili.

“Abbiamo prenotazioni per almeno due settimane – spiega Isabella Antonacci di Amici Animali – ma cercheremo di fare di tutto per accontentare i nostri clienti, perché questo è un periodo in cui gli animali hanno bisogno di cure e pulizia”.

E c’è anche chi, come Paolo Maiuri, di Piccoli Momenti, fa orario continuato per cercare di soddistare tutte le richieste”.

Uno stop poco comprensibile, secondo gli esercenti, “I clienti finali non sono le persone ma i loro animali – spiega Maiuri – i quali non trasmettono il virus”.