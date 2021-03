Da Roveleto all’Indonesia, il piacentino Castagnetti produce yogurt a Giacarta

L’azienda in cui lavorava da anni in Cina ha chiuso i battenti ma proprio in quel periodo un conoscente voleva produrre yogurt in Indonesia e così, il piacentino Gabriele Castagnetti e la moglie, quattro anni fa si sono trasferiti a Giacarta, capitale dell’Indonesia. Un paradiso tropicale nel quale il tecnologo alimentare 42enne, originario di Roveleto di Cadeo, ha avviato una nuova azienda seguendo tutti le fasi.

“Mi sono occupato di tutte le attività, dalla fondazione dello stabilimento alla creazione del prodotto, dalla produzione in fabbrica ai rapporti con i clienti” racconta il piacentino che vive all’estero da una ventina d’anni dopo aver conseguito la laurea all’Università Cattolica di Piacenza. L’azienda indonesiana si chiama Kreasi Inovasi Prosana che significa “creazione di innovazione per la salute dei consumatori”. La produzione, studiata interamente dal piacentino, è concentrata su due prodotti: lo yogurt classico e quello vegano con latte di cocco. I prodotti venduti in Indonesia sono pronti a sbarcare anche all’estero, per alcuni mercati sono in corso importanti contatti.

Ma com’è lavorare in Indonesia? “Qui si sta bene, è sempre estate. I ritmi sono lenti, la gente è rilassata e sorridente. Talvolta si registrano alluvioni ma la popolazione locale ha imparato a convivere con questi fenomeni e quando ci sono gli allagamenti si vedono bambini che giocano nell’acqua. ”. Anche lo stato indonesiano, composto da oltre 17mila isole è alle prese con la pandemia. I contagi ci sono ma i locali sono aperti. “E’ un paese povero – spiega il piacentino – la gente vive alla giornata, se non lavora non mangia, se le restrizioni fossero più imponenti si rischierebbe la rivolta”. Castagnetti, dopo aver avuto il Covid con sintomi lievi ha donato per due volte il plasma.