Percorsi per non vedenti sul Facsal, al via i lavori di riqualificazione

Sono iniziati nella mattinata di lunedì 29 marzo i lavori di ripristino e riqualificazione dei percorsi per non vedenti sul Pubblico Passeggio

“E’ un intervento programmato da tempo che ora con la bella stagione e senza il rischio di gelate notturne può essere realizzato” commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – rispondendo alle segnalazioni del consigliere Antonio Levoni e di vari cittadini. “I percorsi per non vedenti sono assolutamente necessari e rappresentano un salvavita fondamentale – prosegue Tassi -. Purtroppo l’usura del tempo aveva reso quelli sul Pubblico Passeggio quasi inservibili, oltre che brutti. Con i lavori di ripristino iniziati oggi, a cui daremo seguito con altri dello stesso tipo in altre zone della città, li rendiamo pienamente fruibili, garantendone l’utilizzo nella massima sicurezza e, allo stesso tempo, miglioriamo il decoro urbano”.