Processo Levante, nuova udienza. Montella respinge le accuse di tortura

Nuova udienza per il caso Levante, oggi lunedì 29 marzo, a Piacenza Expo dove è stata allestita un’aula di tribunale per garantire il rispetto delle normative anti Covid. Nel luglio scorso la caserma di via Caccialupo a Piacenza, era stata sequestrata, primo caso in Italia e sei militari erano stati arrestati. Tra le accuse contestate spaccio di droga, torture e falsi arresti. Questa mattina erano previste dichiarazioni spontanee del principale imputato, l’appuntato Giuseppe Montella, considerato il leader dei carabinieri infedeli. Montella in carcere a Verbania, era collegato in videoconferenza ma il suo avvocato difensore Giuseppe Dametti ha sollevato un’eccezione preliminare per richiedere la presenza in aula del suo assistito. I giudici hanno respinto l’eccezione, pertanto Montella ha rilasciato le sue dichiarazioni in videoconferenza. L’appuntato ha parlato di “responsabilità condivise con gli altri colleghi” e ha respinto le accuse di tortura. Il processo con rito abbreviato prosegue con le dichiarazioni dell’ex comandante della caserma, il maresciallo Marco Orlando.

