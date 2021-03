Dall’8 aprile la manutenzione di 150 chilometri di strade provinciali passa ad Anas

Sarà sottoscritto mercoledì 7 aprile il verbale di consegna tra Regione Emilia Romagna e Anas per il trasferimento di 150 chilometri di strade provinciali piacentine ad Anas. Il trasferimento sarà operativo dall’8 aprile.

Ecco l’elenco delle strade:

– N. 10R Padana Inferiore, intero tratto che si sviluppa nel territorio della Provincia di Piacenza;

– N. 654R di Val Nure, intero tratto che si sviluppa nel territorio della Provincia di Piacenza;

– N. 461R del Penice, intero tratto che si sviluppa nel territorio della Provincia di Piacenza;

– N. 412R della Val Tidone, dal centro abitato di Castel san Giovanni sino al confine con la provincia di Pavia in località Trebecco.

La Provincia di Piacenza fa sapere che Anas subentrerà nelle attività di gestione delle strade che riguardano

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria

2. Vigilanza;

3. Servizio pronta reperibilità;

4. Autorizzazioni / Concessioni / Nulla Osta di cui al D.Lgs. 285/1992 e smi Titolo II Capo I – “Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche” e II “Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale”.

Il provvedimento rientra nella riorganizzazione della Rete stradale Nazionale e Regionale da tempo avviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con le Regioni. Già a fine gennaio 2020 era stato infatti ufficialmente trasmesso il dpcm del 21 novembre 2019 con cui era stata aggiornata l’individuazione della rete stradale di interesse nazionale relativa alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto: il decreto aveva riclassificato come strade di interesse nazionale l’intero tratto delle Strade Provinciali n. 10R Padana Inferiore, n. 654R di Val Nure e n. 461R del Penice, più il tratto della Strada Provinciale n. 412R della Val Tidone compreso tra il centro abitato di Castel San Giovanni e il confine con la provincia di Pavia, in località Trebecco.

Il passaggio di proprietà e gestione di queste strade dalla Provincia ad Anas è un ritorno al passato: si tratta infatti di arterie che, nell’ambito del decentramento amministrativo avviato a partire dal 2001, erano state declassate e trasferite da Anas alla Provincia di Piacenza.

“Posso affermare – commenta il presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri – che restituiamo ad Anas strade in ottimo stato, grazie al proficuo lavoro avviato fin dal momento della consegna alla Provincia. Il nostro Ente si farà portavoce delle esigenze del territorio sollecitando Anas affinché sia assicurato tale livello di manutenzione: non nascondo però che, in una logica di maggior vicinanza alla popolazione, sarebbe stato preferibile che le risorse necessarie per la loro adeguata cura fossero assegnate alla Provincia anziché accentrare la gestione delle strade. Da questo punto di vista ribadisco che, nonostante le difficoltà economiche degli ultimi anni e l’emergenza sanitaria ancora in corso, anche di recente abbiamo programmato e realizzato – indipendentemente dall’atteso passaggio di competenza – interventi di manutenzione straordinaria lungo tali strade, a conferma dell’attenzione mai venuta meno da parte del nostro Ente nel fornire risposte adeguate ai bisogni delle comunità e degli amministratori”.