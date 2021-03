Castel San Giovanni, i residenti: “Quel campo si allaga, serve un intervento”

I residenti di via Manzella a Castel San Giovanni sono di nuovo sul piede di guerra. Motivo del contendere un campo che, in inverno e durante le stagioni piovose si riempie d’acqua creando problemi igienici, ma anche strutturali alle case. “Due mesi fa – dicono – abbiamo segnalato la questione. Sono arrivati qui tecnici ed esperti a fare un bel sopralluogo dopodichè nulla è cambiato e visto che tra aprile e maggio di solito piove, tra poco sappiamo già che si allagherà tutto. Nel frattempo – aggiungono – ci siamo accorti che in un altro laghetto in fregio alle case anzichè defluire solo le acque chiare defluiscono anche le acque di fogna. Dobbiamo vivere circondati da laghi maleodoranti?”

