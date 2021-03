Posti blu a Fiorenzuola, prima mezz’ora gratuita dal 6 aprile in quattro parcheggi

Dal 6 aprile i posti blu a pagamento (per ora di quattro parcheggi) del centro storico di Fiorenzuola, vedranno la prima mezz’ora di sosta gratuita. La misura proseguirà fino al termine del 2021. La decisione è stata presa dalla giunta e condivisa dalla Società Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. che gestisce i parcometri come “misura di sostegno e di incentivazione all’accesso dell’utenza alle attività commerciali e ai pubblici esercizi del centro storico, che avranno necessità di un significativo rilancio economico e di immagine una volta cessato anche l’attuale ulteriore periodo di lockdown”.

L’esonero del pagamento della prima mezz’ora sarà limitato ai parcheggi serviti da parcometri abilitati all’inserimento della targa, per evitare abusi nella fruizione dell’agevolazione, ovvero in piazzale Grossi, piazza Caduti (che per ora è chiusa per il cantiere di riqualificazione), piazza degli Alpini e Piazza Casalino. E’ stato già attivato l’ordine d’acquisto per la sostituzione anche dei rimanenti parcometri, in modo da applicare l’esenzione anche ad altri parcheggi con stalli blu.