Buoni spesa: pubblicati gli elenchi delle domande accettate

Buoni spesa destinati ai cittadini che si trovano in difficoltà economica: si è conclusa la prima fase dell’istruttoria delle domande. Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Piacenza gli elenchi provvisori delle domande accolte, con i relativi contributi, e di quelle escluse con la relativa motivazione.

L’utente può cercare la propria domanda in tre modi: attraverso il relativo ID della domanda stessa, tramite il numero di ricevuta rilasciato dal portale oppure attraverso il numero di protocollo. Coloro che hanno ottenuto esito positivo riceveranno i buoni spesa assegnati tramite mail della ditta Pellegrini S.p.A, all’indirizzo di posta elettronica che è stato indicato nel modulo della richiesta.

Il comune fa sapere che “si potrà presentare eventuale opposizione all’esclusione o far pervenire osservazioni relative ai contributi assegnati entro dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito. In caso di ricorso, l’istanza può essere inviata al dirigente dei Servizi Sociali, esclusivamente tramite mail ordinaria o Pec all’indirizzo [email protected], in conformità con le misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus”.

In seguito alle valutazioni dei ricorsi presentati, saranno pubblicati gli elenchi definitivi dei beneficiari.