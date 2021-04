Stipendi dimezzati: giovani e donne i più penalizzati dalla pandemia. I dati Cisl

Il Covid ha dimezzato gli stipendi soprattutto dei giovani e delle donne. Il dato emerge dallo studio di Cisl e Caf Servizi Emilia Romagna su un campione di 240mila lavoratori e pensionati in tutta la regione. Il report ha focalizzato, fra le altre, la situazione di Piacenza. Le donne percepiscono un reddito da lavoro autonomo o dipendente del 23,4 per cento più basso rispetto agli uomini, mentre i giovani fra i 19 e i 34 anni percepiscono un reddito inferiore del 51,3 per cento rispetto alla media complessiva dei redditi. E lo scenario è destinato a peggiorare.

