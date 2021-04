Preghiere e distanziamento, le foto del Venerdì santo dalla Cattedrale

Con le ovvie precauzioni dettate dal particolare momento storico nell’ambito della lotta al contagio da Covid-19, questa sera il vescovo di Piacenza Adriano Cevolotto ha officiato la messa solenne del Venerdì Santo. Ovviamente il Vescovo ha guidato la Via Crucis che ha raccolto i fedeli di tutte le parrocchie cittadine. Un momento particolarmente sentito e partecipato dopo una Pasqua, quella del 2020, in cui tutti i riti sono stati annullati a causa della pandemia. Questi gli appuntamenti del Triduo pasquale:

Sabato 3 aprile – Alle 8.30 in cattedrale il vescovo presiede l’Ufficio delle letture e le Lodi.

Alle 19.30 si svolge la veglia pasquale in cui il vescovo amministrerà i sacramenti dell’iniziazione cristiana ad alcuni catecumeni. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming su piacenzadiocesi.tv

Domenica 4 aprile

Alle 11 Celebrazione eucaristica della Pasqua in cattedrale durante la quale il vescovo impartirà la benedizione apostolica con l’indulgenza plenaria.

Alle 17.30 il vescovo presiederà i Secondi Vespri solenni del giorno di Pasqua e celebrerà la Messa vespertina del giorno di Pasqua nella Concattedrale di Bobbio

