Castel San Giovanni, scarichi maleodoranti: “Ma lottizzazione a regola d’arte”

“Questa lottizzazione è fatta a regola d’arte”. Fausto Maini e Angelo Vignola sono il lottizzante e il direttore lavori del quartiere La Quercia, in fondo a via Manzella a Castel San Giovanni, da dove nei giorni scorsi alcuni residenti hanno lamentato la presenza di scarichi maleodoranti. “Direttore lavori e lottizzante – dicono – non c’entrano nulla con il problema degli scarichi che peraltro non siamo qui a negare. Esiste e, pur non avendo responsabilità in merito, ce ne stiamo occupando. Una volta individuato l’errore chiederemo al costruttore di rimediare”. Sul caso del lago che si forma alle spalle di alcune case di via Manzella dicono: “Si tratta di un non problema, sollevato per altri scopi da chi quel problema lo ha causato”. I due a loro volta parlano di “inciviltà di chi frequenta il verde del quartiere abbandonando immondizia in ogni dove”.

