Fibra ottica arrivata a Pianello: un link per capire dov’è la copertura

A Pianello è arrivata la fibra ottica. Open fiber, la ditta incaricata dal Governo di portare lungo tutto lo stivale i cavi per le connessioni ultraveloci, sta completando in questi giorni i lavori per l’attivazione dei vari “snodi” da dove gli utenti privati potranno allacciare le proprie abitazioni. Per sapere se la propria via è “coperta” basta andare sul sito internet del comune di Pianello. Nella sessione Oper fiber è stato inserito un link all’interno del quale basta digitare nome delle via e numero civico per ottenere in breve tempo il responso, se si è già connessi o meno, e per visionare gli operatori tramite cui attivare i contratti.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà