Gossolengo, altri bocconi avvelenati in via dei Rivi: chiusa l’area per cani

Altri bocconi avvelenati a Gossolengo. Dopo i ritrovamenti dei giorni scorsi, oggi (3 aprile) l’amministrazione comunale ha vietato l’accesso all’area sgambamento in via dei Rivi a causa della presenza di “trappole” per cani sul prato. In particolare – comunica l’assessore Aldo Abbruzzese – si tratta di metaldeide, un composto chimico dall’elevata tossicità. “È difficile dire – aggiunge l’assessore – se è un nuovo spargimento di bocconi avvelenati, oppure un residuo riemerso dalla prima esca“.

