Tragedia nella notte in via Bazzani: camionista travolto e ucciso da un treno

Autentica tragedia nel corso della notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile in via Bazzani, nei pressi del polo logistico dove, poco dopo la mezzanotte, un camionista rumeno di circa sessant’anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno in transito. Dinamica dell’incidente ancora al vaglio della polizia che ha raccolto le testimonianze di altri camionisti fermi nell’area e che avrebbero notato l’uomo dirigersi verso i binari prima del tragico schianto. Sul posto anche gli uomini del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà